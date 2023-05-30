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Тренер «Торпедо» рассказал о продуктах, запрещённых в команде

Тренер «Торпедо» рассказал о продуктах, запрещённых в команде
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Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев рассказал о продуктах, запрещённых в команде.

«Конечно же, здоровое питание — одна из важных составляющих нашей философии игры в хоккей, чтобы улучшить результаты. Не раз Ларионов говорил: когда вы заливаете в «Феррари» 76-й бензин, то через 50 метров она у вас встанет и вы никуда не поедете. Наши игроки получают качественное «топливо», это очень важно.

Какие продукты запрещены в «Торпедо»? Это сахар, сладкие газированные напитки, даже если на них пишут «без сахара», ну и вредные привычки. У нас есть заменители сахара — финики, курага, другие растительные продукты, откуда ребята могут получать этот сахар. Тот же мёд — почему нет? Наши болельщики, зная наше правильное питание, нам помогают, поставляют экологически чистые и полезные продукты, среди которых мёд, малина, зелень. Большое им спасибо за это», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»:

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