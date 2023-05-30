Григорий Дронов подписал новый контракт с «Металлургом»

Защитник Григорий Дронов принял квалификационное предложение «Металлурга» и заключил однолетний контракт. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

25-летний Дронов набрал 19 (8+11) очков в 41 игре регулярного чемпионата при показателе полезности «-4». В плей-офф у Дронова 6 (2+4) очков и показатель полезности «-8».

Дронов — воспитанник «Металлурга», всю взрослую карьеру он провёл именно в магнитогорской команде. Отметим, что в октябре 2022 года защитник подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз», однако уже через два дня команда объявила о расставании с российским хоккеистом. Дронов вернулся в «Металлург», в которой продолжает карьеру.