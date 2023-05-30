Немчинов: игроки «Вегаса» не дотронулись до кубка? Это не повлияет на серию с «Флоридой»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» Сергей Немчинов считает, что сейчас в хоккее становится меньше суеверий.
«Сейчас в хоккее всё меньше и меньше каких-то суеверий. Остаются личные обряды перед играми. Некоторые футболисты перед матчем, например, перед выходом на поле, стараются не наступать на линию разметки, хоккеисты выходят на лёд с левой или с правой ноги. Какой обряд был у меня? Я всегда первым завязывал левый конёк.
То, что игроки «Вегаса» не дотронулись до кубка конференции, никак не повлияет на их игру и результат финальной битвы с «Флоридой». Уже давно многие трогают, целуют, фотографируются с кубками — и ничего страшного. Хочется отметить другой факт: оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, но играли в финалах. Поэтому они знают, что это такое.
И там, и там есть наши ребята. Пожелаю им всем удачи, особенно Бобровскому, [который] проводит сумасшедший сезон. Финал будет интересный. Сложно предсказать, кто выиграет, если вы ждёте от меня этого (смеётся). Могу сказать одно: четырёх игр точно не будет», — приводит слова Немчинова Legalbet.
- 30 мая 2023
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