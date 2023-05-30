«Торпедо» подписало новый контракт с 27-летним защитником

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый двухлетний контракт с защитником Антоном Сизовым, сообщает пресс-служба команды.

«Перейдя в состав нашей команды перед стартом прошлого сезона из череповецкой «Северстали», Антон Сизов стал одним из ключевых защитников «Торпедо», приняв участие в 74 матчах регулярного чемпионата и плей-офф (в том числе – с капитанской нашивкой). Помимо надёжных действий в обороне (показатель полезности Антона по итогам сезона составил «+10»), Сизов нередко помогал атакующим хоккеистам, регулярно знакомя соперников со своими мощными бросками по чужим воротам. Всего в прошлом чемпионате этот защитник семь раз отмечался заброшенными шайбами и столько же раз результативно ассистировал своим партнёрам! Желаем Антону успешной игры в составе нашей команды в предстоящем сезоне», — сказано в сообщении клуба.

Всего в КХЛ на счету 27-летнего защитника 205 матчей и 34 (11+23) результативных балла.