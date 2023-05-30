Черкас: не вижу ничего плохого в том, что СКА приглашает лидеров других клубов

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Сергей Черкас рассказал о селекционной работе клуба из Санкт-Петербурга.
«Работа СКА на рынке снова сводится к тому, чтобы переманивать лидеров из других клубов? Я не вижу в этом ничего плохого. Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока? Мне кажется, тот же Грицюк подходит по стилю армейцам. Из «Авангарда» пришёл Толчинский. Когда он уходил из ЦСКА в омский клуб, никто не говорил, что «Авангард» переманил лидера. Мне кажется, прошедший сезон показал, чего не хватает СКА. И сейчас ведётся активная работа на рынке. Ушёл Гусев, один из ведущих игроков. Ему нужна замена? Нужна. Насколько я знаю, решается вопрос с приобретением иностранного вратаря.
Может уйти нападающий Яшкин? Было здорово, если бы Яшкин всё же не ушёл. Мне кажется, он должен играть за СКА.
С ним вопрос ещё не решён? Сначала была информация, что Яшкин уходит, потом — что с ним ведутся переговоры. Моё мнение, такой игрок пригодится СКА. Ну а если кто-то уходит, на их места приходят другие. Это естественный процесс. СКА борется за Кубок Гагарина, ему нужны исполнители соответствующего уровня. Я думаю, что, если Роман Ротенберг приглашает в команду игрока, он видит его роль на площадке таким образом, чтобы и хоккеист развивался, и команда с ним становилась сильнее», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
Напомним, в межсезонье состав СКА пополнили защитники Артем Земчёнок из «Металлурга», Никита Зоркин и Сергей Сапего из минского «Динамо», Артём Сергеев из ЦСКА, нападающие Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», Владимир Алистров из минского «Динамо», Степан Старков из «Витязя», Павел Дедунов, Сергей Толчинский и Арсений Грицюк из «Авангарда».
- 30 мая 2023
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:30
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:45
-
12:10
-
11:44
-
11:42
-
11:15
-
10:50
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39