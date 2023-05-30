Бабаев: Вайсфельд — хороший генменеджер, неконфликтный, рассудительно доносит свою позицию

Известный агент Шуми Бабаев оценил работу с бывшим генеральным менеджером клубов КХЛ Леонидом Вайсфельдом.

«Считаю, что Вайсфельд был очень хорошим руководителем клуба, мне всегда было приятно с ним работать. Да мы и в жизни с ним хорошо общаемся. У него такая манера проведения переговоров – так как он неконфликтный человек, поэтому всегда рассудительно пытается донести свою позицию. И это хорошо, с такими людьми всегда приятно работать, даже если их позиция жёстко отличается от твоей. И это нормально! Естественно, у нас могут отличаться взгляды, но это же не значит, что он плохой, а я – хороший, или наоборот.

При этом ты видишь, что человек отстаивает свою позицию. Какие проблемы, на здоровье! При этом отмечу, что мы можем быть закадычными друзьями с генеральным менеджером какого-либо клуба, дружить семьями, но моя позиция однозначна – я на стороне игрока. И доказываю это каждый день – себе и всем», — сказал Бабаев в интервью Betonmobile.

Ранее Бабаев рассказал о своих взаимоотношениях с клиентами и клубами.