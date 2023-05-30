Давыдов: успех Витолиньша с Латвией на ЧМ-2023 — это успех и «Динамо», и КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил бронзу сборной Латвии под руководством Харийса Витолиньша на чемпионате мира — 2023.

«В Витолиньше не сомневался, это хороший специалист, пусть у нас в «Динамо» он и работал в роли ассистента, а когда стал главным, то не всё получилось. Считаю, что успех Витолиньша — это успех и «Динамо», и КХЛ. Тренер получил здесь своё образование — в победных плей-офф КХЛ, на чемпионате мира и Олимпиаде. Такой большой опыт не мог не сработать.

Откуда провальный старт? Тренер сборной и тренер клуба — две разные профессии. Было видно, что Харийс адаптируется. Плюс он всё-таки второй тренер со стажем, поэтому надо было меняться и выходить на новый уровень. Получилось, молодец!» — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

В матчах на вылет латвийцы победили в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место Латвия обыграла в овертайме сборную США (4:3 ОТ).