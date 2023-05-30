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Бобровский — лидер в рейтинге претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Daily Faceoff

Бобровский — лидер в рейтинге претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Daily Faceoff
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Североамериканский журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff определил топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

На первом месте — российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Да, Мэттью Ткачук забивал победные голы в трёх из четырёх матчей «Флориды» в серии с «Каролиной». Но «Флорида» паковала бы чемоданы ещё в конце апреля, если бы не героическая игра Бобровского. Легко романтизировать Ткачука, несмотря на всю его вспыльчивость, но ни один игрок не повлиял на судьбу своей команды больше, чем Бобровский в этом плей-офф», — сказано в статье.

Отметим, что на девятой позиции рейтинга — российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв.

Полностью топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
3. Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);
4. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»);
5. Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);
6. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
7. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»);
8. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
9. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
10. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).

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