Бобровский — лидер в рейтинге претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Daily Faceoff

Североамериканский журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff определил топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.
На первом месте — российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
«Да, Мэттью Ткачук забивал победные голы в трёх из четырёх матчей «Флориды» в серии с «Каролиной». Но «Флорида» паковала бы чемоданы ещё в конце апреля, если бы не героическая игра Бобровского. Легко романтизировать Ткачука, несмотря на всю его вспыльчивость, но ни один игрок не повлиял на судьбу своей команды больше, чем Бобровский в этом плей-офф», — сказано в статье.
Отметим, что на девятой позиции рейтинга — российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв.
Полностью топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:
1. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
3. Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);
4. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»);
5. Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);
6. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
7. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»);
8. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
9. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
10. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
- 30 мая 2023
-
17:59
-
17:40
-
17:23
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:30
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:45
-
12:10
-
11:44
-
11:42
-
11:15
-
10:50
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15