«Вашингтон» назначит Карбери главным тренером, контракт — на четыре года — Эль-Башир

«Вашингтон Кэпиталз» назначит Спенсера Карбери главным тренером, контракт — на четыре года, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, Карбери с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». Последние годы специалист был помощником главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс». Ранее сообщалось, что у Карбери остался один год по контракту с «Торонто» и тренером интересовался «Анахайм Дакс».

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).