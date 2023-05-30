Сборные России и Беларуси остаются в списках участников Олимпийских игр 2026 года
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ФХР на своём официальном сайте рассказала о ситуации с отстранением от международных турниров. Отмечается, что решение о возвращении сборных России и Беларуси будет рассмотрено в марте 2023 года.
«С 25 по 27 мая в финском городе Тампере прошёл Годовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF). На нём было утверждено, что возможность возращения сборных России и Беларуси на международные турниры будет рассмотрена в марте 2024 года. Кроме того, национальные команды России и Беларуси пока остаются в списках участников Олимпийских игр 2026 года», — сказано в сообщении.
Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024.
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