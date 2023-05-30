Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эндрю Брюнетт стал новым главным тренером «Нэшвилл Предаторз»

Эндрю Брюнетт стал новым главным тренером «Нэшвилл Предаторз»
Комментарии

«Нэшвилл Предаторз» уволил Джона Хайнса и назначил Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды, сообщает Sportsnet.

49-летний специалист был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.

В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.

48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф.

Материалы по теме
Тренер «Нью-Джерси» Брюнетт задержан в Южной Флориде из-за вождения в нетрезвом виде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023