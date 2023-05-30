Эндрю Брюнетт стал новым главным тренером «Нэшвилл Предаторз»
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«Нэшвилл Предаторз» уволил Джона Хайнса и назначил Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды, сообщает Sportsnet.
49-летний специалист был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.
В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.
48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф.
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