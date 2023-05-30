Владислав Третьяк поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

Президент ФХР Владислав Третьяк на мероприятии ЦСКА, посвящённом победе в Кубке Гагарина — 2023, поздравил армейский клуб с чемпионством.

«Я как профессионал знаю, что очень трудно стать чемпионом, а ещё труднее удержать титул. А вы это сделали и второй год подряд показали, что у вас лучший клуб в КХЛ. Желаю вам удачи и новых побед!» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина победил череповецкую «Северсталь» (4-3), во втором раунде в семи матчах был сильнее ярославского «Локомотива» (4-3). В финале Западной конференции подопечные Сергея Фёдорова обыграли СКА со счётом 4-2. В решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина армейцы победили «Ак Барс» и второй год подряд стали обладателями трофея.