Президент «Ак Барса»: сделаем всё, чтобы у команды всё было в порядке и в достатке

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за внимание и поддержку.

«Спасибо Рустаму Нургалиевичу за внимание и поддержку, мы знаем, как нас поддерживают и как за клуб переживают здесь. Спасибо игрокам за сезон, он был очень непростым, держал в напряжении с начала и до самой последней минуты. Но команда прошла его достойно, большая благодарность и тренерам за их труд, в непростой ситуации они выдержали давление.

Мы много ездим по регионам и странам и знаем, что болельщики «Ак Барса» есть не только в Татарстане. После побед команды сообщения с поздравлениями приходят непрерывно даже из-за границы.

Конечно, наша команда привыкла к высоким местам, надеюсь, что и в будущем у нас будут победы, для этого всё есть. В этом году состав сыгрался и окреп, ребята стали лучше понимать друг друга, мастерства и умения у них не занимать. А мы со своей стороны сделаем всё, чтобы у команды всё было в порядке и в достатке», — приводит слова Маганова сайт «Ак Барса».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.