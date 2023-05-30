Нападающий Константин Окулов останется в ЦСКА и продлит контракт с клубом
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подпишут контракт с форвардом Константином Окуловым на два года.
«С чем связана пауза по Окулову? С Костей мы договорились. Пауза была связана с тем, что он отдыхал. Сейчас он приехал, и надеюсь, что завтра подпишем. Срок? Пока мы говорим о двухлетнем контракте», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018, где провёл 394 матча и набрал 296 (113+183) очков. Нападающий в составе армейского клуба стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
В прошедшем сезоне КХЛ Окулов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф на счету 28-летнего форварда 20 (6+14) очков в 27 матчах.
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