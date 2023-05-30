Есмантович — об обмене Гуськова в «Салават»: не хотелось укреплять конкурента по группе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал про обмен форварда Матвея Гуськова из армейского клуба в «Салават Юлаев».

«Повторили предложение «Локомотива» по Гуськову, чтобы потом обменять его в Уфу? Это внутренняя кухня команды, которую не хотелось бы раскрывать для вас, потому что она очень специфична и профессиональна. Но, скажем так, вообще есть такое мнение, что не хотелось бы укреплять конкурента по группе. Обратите внимание, в своё время Толчинский от нас ушёл в Омск, предложение по Коростелёву мы повторили, и он ушёл в «Магнитку». Сейчас Уфа предложила более выгодные условия, чем Ярославль, и мы на них согласились, передав права им», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.