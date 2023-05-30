В ЦСКА рассказали, хочет ли нападающий системы «Айлендерс» Исхаков вернуться в Россию
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ситуации с нападающим Русланом Исхаковым.
«Переговоры с игроками из НХЛ? Мы пока не трогаем игроков НХЛ, за исключением Руслана Исхакова. У нас идут переговоры. И так скажу, чтобы никого не обидеть – ни нас, ни североамериканцев: у него есть желание поиграть в России, но есть контрактные обязательства и есть регламент, где мы не можем вести переговоры с игроком, который принадлежит другому клубу. Но мы понимаем, что он, наверное, хочет вернуться в Россию. Посмотрим дальше», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
22-летний форвард сезон-2022/2023 провёл в АХЛ за клуб «Бриджпорт Айлендерс». В 69 матчах регулярки нападающий набрал 51 (17+34) очко.
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