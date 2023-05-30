Президент ЦСКА: этот сезон был невозможно тяжёлым, но как раз, это по нам

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвёл итог победного сезона для армейцев и рассказал о планах на будущее.

«Конечно, восторженные впечатления от церемонии. Вы представляете, это третий Кубок! И победа в таком тяжёлом финале, да и приход в такой финал, вы же сами всё видели. Это даже нельзя назвать слово «тяжёлым», он был невозможно тяжёлым. Но как раз, это по нам. Это характер ЦСКА. Проверили себя, проверили болельщиков, проверили соперника, и в результате получилось.

Говорят, что следующий сезон будет сложнее для нас? Я абсолютно согласен. За другими командами смотрим, как и все профессиональные менеджеры. А то, что в следующем сезоне будет сложнее, так это абсолютно понятно. Мотивация – это главная вещь в спорте, где через не могу кто-то может играть, а кто-то не может.

Как раз это та самая грань, которую каждый раз надо переламывать в каждом хоккеисте, она и говорит о том, что каждый игрок должен быть хорошо готов физически, психологически и морально. Поэтому ребятам придётся преодолевать очередной рубеж, а преодолевать его всегда сложнее, потому что повторять успех всегда сложнее. В этом направлении планируем немного поработать и ввести кое-какие новшества, но это уже в ходе сезона», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.