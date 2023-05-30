Жерар Галлан заинтересован возглавить «Калгари Флэймз» — Лебрюн
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в своём «твиттере» сообщил, что «Калгари Флэймз» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана на пост наставника клуба.
«Флэймз» недавно обратились к Галлану, чтобы узнать, заинтересован ли бывший наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» в том, чтобы потенциально тренировать «Калгари», и ответ был положительным», — написал Лебрюн.
Галлан за свою карьеру тренировал «Коламбус Блю Джекетс» (2003–2007), «Флориду Пантерз» (2014–2017) и «Вегас Голден Найтс» (2017–2020).
Напомним, «Рейнджерс» расстались с главным тренером Галланом 7 мая 2023 года после того, как в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «синерубашечники» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.
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