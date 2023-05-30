Александр Медведев: игры между КХЛ и НХЛ не получили развития — боязнь поражений

Первый президент Континентальной хоккейной лиги, а ныне генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев вспомнил о матчах между командами КХЛ и НХЛ.
«Не все помнят – матч между «Металлургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс» после Лиги чемпионов, которая была проведена на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе. Вот эти события состоялись. Часть из них не получила развития, как матчи между КХЛ и НХЛ. Думаю, что за этим стояла боязнь поражений.
Выигрыш СКА у «Каролины» дал им тревожный звонок. Хотя я им говорил: «Поймите, радость победы после поражения гораздо слаще», – сказал Медведев в интервью программе «Лёдкаст».
Напомним, в 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4 в Швейцарии. В октябре 2010 года состоялось два матча: СКА обыграл «Каролину Харрикейнз» (5:3) в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» уступило «Финикс Койотс» (1:3) в Риге.
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
20:12
-
19:55
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:21
-
18:06
-
17:59
-
17:40
-
17:23
-
17:05
-
16:47