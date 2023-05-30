Александр Медведев: игры между КХЛ и НХЛ не получили развития — боязнь поражений

Первый президент Континентальной хоккейной лиги, а ныне генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев вспомнил о матчах между командами КХЛ и НХЛ.

«Не все помнят – матч между «Металлургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс» после Лиги чемпионов, которая была проведена на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе. Вот эти события состоялись. Часть из них не получила развития, как матчи между КХЛ и НХЛ. Думаю, что за этим стояла боязнь поражений.

Выигрыш СКА у «Каролины» дал им тревожный звонок. Хотя я им говорил: «Поймите, радость победы после поражения гораздо слаще», – сказал Медведев в интервью программе «Лёдкаст».

Напомним, в 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4 в Швейцарии. В октябре 2010 года состоялось два матча: СКА обыграл «Каролину Харрикейнз» (5:3) в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» уступило «Финикс Койотс» (1:3) в Риге.