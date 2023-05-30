Форвард «Трактора» Виталий Кравцов стал крёстным папой у сына нападающего «Адмирала» Павла Шэна. Крестника зовут Миша.

Фото: Страница Кравцова в социальной сети

Фото: Страница Кравцова в социальной сети

Напомним, «Трактор» объявил о подписании контракта с Кравцовым 25 мая 2023 года. Прошлый сезон 23-летний Кравцов, который в 2018 году был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», провёл в составе «Ванкувер Кэнакс». В 44 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». «Кэнакс» не пробились в плей-офф Кубка Стэнли.

В сезоне-2021/2022 Кравцов в 34 встречах за челябинский клуб набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21». Кравцов является участником Матча звёзд КХЛ 2019 года.