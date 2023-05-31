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Стал известен главный кандидат на должность генерального менеджера «Торонто»

Стал известен главный кандидат на должность генерального менеджера «Торонто»
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Бред Треливинг – основной кандидат «Торонто Мэйпл Лифс» на должность генерального менеджера. Об этом сообщил известный инсайдер канадец Даррен Дрегер в социальной сети.

До него в «Торонто» работал Кайл Дубас. Ранее сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который занимается поиском нового генменеджера. Специалист был назначен генменеджером «Торонто» в мае 2018 года. За это время канадский клуб выиграл лишь одну серию плей-офф и проиграл пять. При этом в нынешнем сезоне команда впервые за 19 лет прошла во второй раунд плей-офф.

Напомним, о возможных переменах в «Мэйпл Лифс» заговорили после того, как «Торонто» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли. Канадская команда, которая в первом раунде в шести матчах обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», в следующей стадии уступила «Флориде Пантерз» в пяти встречах.

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