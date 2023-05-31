Названы лучшие игроки завершившегося в Минске Кубка Будущего

В Минске завершился турнир Лига Ставок Кубок Будущего. В турнире принимали участие две молодёжные (U20) сборные России, а также молодёжная (U20) сборная Беларуси и «Беларусь 21».

Победителем турнира стала молодёжная сборная России (красные). По его итогам были названы лучшие игроки турнира на каждой позиции.

Лучший вратарь – Лоренс Зинаддин, Беларусь U20, «Чайка».

Лучший защитник – Дмитрий Симашев, Россия U20 (красные), «Локомотив».

Лучший нападающий – Даниил Боурош, Беларусь U20, «Руин-Норанда» (QMJHL).

Лучший бомбардир – Даниил Бут, Россия U20 (красные), «Локомотив». Нападающий провёл на турнире три матча и отметился пятью набранными очками — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.