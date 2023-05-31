«Мы не чувствуем давления и веселимся». Ткачук о том, что помогло «Флориде» выйти в финал

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук рассказал, за счёт чего «Пантерз» удалось попасть в финал Кубка Стэнли, и поделился ожиданиями от матчей с «Вегасом».

«Многие мечтают оказаться на нашем месте, играя за Кубок Стэнли, но то, как мы сюда попали, определённо не было сценарием, это точно, выход в плей-офф с разницей в одно очко с восьмого места на Востоке. Никто не ожидал, что мы будем здесь.

Я просто думаю, что спокойствие, которое у нас есть, помогает нам в важные моменты матчей. Думаю, то, что действительно сделало нас успешными, это то, что мы были такими спокойными и тому подобное. Как я уже сказал, мы, кажется, не чувствуем давления в такие моменты, в отличие от других команд. Мы веселимся.

Думаю, что в Вегасе всегда было сложно играть. У них есть большие и сильные защитники, которые отлично блокируют броски и играют в отборе. И у них есть несколько высококлассных нападающих, обладающих большой скоростью, которые отлично играют на контратаках», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.

Первый матч финала Кубка Стэнли пройдёт 4 июня и начнётся в 3:00 мск.