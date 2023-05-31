Защитник молодёжной сборной России: матчи с белорусами за сезон не надоели

Защитник молодёжной сборной России (красные) Дмитрий Симашев ответил на вопрос, не надоело ли играть с белорусскими сборными. На турнире на Кубок Будущего защитник провёл два матча с белорусскими сборными.

«Матчи с белорусами за сезон не надоели. Мы уже привыкли играть с ними. Пока всё нормально. Большое количество скаутов НХЛ на трибунах не сковывает. Уже привык к ним за сезон. В начале регулярки постоянно следил за своим местом в преддрафтовых рейтингах. Но потом понял, что это непредсказуемая лотерея, что может случиться всё. Поэтому сейчас не обращаю внимания на это», — цитирует Симашева пресс-служба турнира.

Сборная России до 20 лет (красные) стала победителем Кубка Будущего, одержав три победы в трёх матчах.