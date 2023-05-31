Ишматов: в СКА собирается команда с идеальным балансом молодости и опыта
Поделиться
Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов оценил трансферы питерского СКА в текущее межсезонье и заявил, что клуб сделал ещё один шаг к завоеванию Кубка Гагарина.
«В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив. Индивидуальный уровень тех же Толчинского и Грицюка хорошо известен, Кадейкин должен привнести лидерских качеств. Так же, как и Сергеев с его богатым победным опытом в ЦСКА. А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберётся команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперёд в борьбе за Кубок Гагарина», — цитирует Ишматова «Известия».
Напомним, в прошлом сезоне СКА уступил в финале Западной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2023
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:54
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
20:12
-
19:55
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:47
Партнерский контент