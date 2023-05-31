Ишматов: в СКА собирается команда с идеальным балансом молодости и опыта

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов оценил трансферы питерского СКА в текущее межсезонье и заявил, что клуб сделал ещё один шаг к завоеванию Кубка Гагарина.

«В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив. Индивидуальный уровень тех же Толчинского и Грицюка хорошо известен, Кадейкин должен привнести лидерских качеств. Так же, как и Сергеев с его богатым победным опытом в ЦСКА. А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберётся команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперёд в борьбе за Кубок Гагарина», — цитирует Ишматова «Известия».

Напомним, в прошлом сезоне СКА уступил в финале Западной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.