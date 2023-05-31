Юрзинов-ст.: советская школа — один из двигателей европейского прогресса, что показал ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший отметил, что большинство европейских тренеров, возглавлявших сборные на прошедшем чемпионате мира, прошли советскую школу хоккея.

«Бросается в глаза мощное развитие европейской тренерской школы. Возьмите, например, бронзовую сборную Латвии. Её штаб возглавлял Харийс Витолиньш, в своё время прошедший у меня весь тот курс тренерской подготовки, который разработали ещё наши легенды — Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышёв, Виктор Тихонов. Помогал Витолиньшу финн Петтери Нуммелин, в своё время он играл у меня в ТПС и уже тогда интересовался всеми тренерскими методиками, подходил, спрашивал.

Сборную Дании возглавлял Хайнц Эллерс, который на первых этапах своей карьеры, извините за выражение, не вылезал из наших стажировок в «Лозанне». Австрией руководил швейцарец Роджер Баден, который работал помощником у меня в «Клотене». Швейцарией — Патрик Фишер, часто приходивший на наши семинары. Ну и так далее по списку. Хочу уточнить, все эти специалисты своё тренерское образование по большому счёту получали совсем не у Юрзинова. Они его получали на базе советской школы хоккея, добавив к ней все самые современные моменты. Наша хоккейная общественность обязана это понимать.

К сожалению, на каком-то переходном этапе мы в нашем хоккее многие вещи потеряли — в том числе правильное отношение к отечественной тренерской школе, к её наработкам. Но эта школа и сегодня — один из двигателей европейского прогресса, что показал чемпионат мира. Мне кажется, нам нужно заниматься нашей тренерской школой, её возрождением, её новым звучанием. В своё время в КХЛ и МХЛ были специальные тренерские семинары, на них приезжал и их курировал президент КХЛ Александр Медведев. Почему это в прошлом? Знаю, что недавно мы в Барвихе закрыли свой хоккейный сезон. Но опыт чемпионата мира показывает, что России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. Мне кажется, для здоровья отечественного хоккея это будет намного полезнее», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Победителем чемпионата мира — 2023 стала сборная Канады, в финале обыгравшая немецкую сборную. Бронзовым призёром стала сборная Латвии.