Дебур — о поражении в шестом матче с «Вегасом»: мы были опустошены физически и морально

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвёл итоги сезона после поражения в шестом матче серии с «Вегасом» (0:6). «Старз» завершили выступление в Кубке Стэнли, уступив «Голден Найтс» с общим счётом в серии 2-4.

«Каждый раз, когда вы выходите на решающий матч на выбывание, это сказывается физически и морально. Трудно наполнять этот бак снова и снова. Я думаю, что в шестом матче мы были опустошены», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

В финале Кубка Стэнли соперником «Вегаса» будет «Флорида Пантерз», которая в полуфинальной серии оказалась сильнее «Каролины». Первый матч финала состоится в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.