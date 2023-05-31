Павелски: очень верил в «Даллас», мы могли добиться большего в этом году

Нападающий «Далласа» Джо Павелски выразил разочарование исходом шестой игры серии с «Вегасом» (0:6) и выразил мнение, что «Старз» в этом сезоне могли добиться большего.
«В плей-офф много компромиссов, много взлётов и падений. В таких матчах вы просто ожидаете от себя большего… Сегодня определённо хотелось большего от этой игры.
За свою карьеру я выступал в различных коллективах, которые стремились к Кубку Стэнли. Я очень верил в нашу нынешнюю команду, так что, если говорить коротко, это всегда тяжело, потому что я думал, что мы могли добиться чего-то большего в этом году», — цитирует Павелски пресс-служба клуба.
38-летний форвард в текущем плей-офф добрался до отметки в 73 гола в плей-офф и обошёл Александра Овечкина. Павелски установил лучший результат среди действующих игроков НХЛ.
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