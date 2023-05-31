Артюхин: во время перерыва в матче Назаров может нормально «расслабить» в раздевалке

Экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин считает отличной идею вешать на главных тренеров команд микрофон. В прошедшем сезоне КХЛ «Сибирь» повесила микрофон на главного тренера Андрея Мартемьянова. Бывший форвард предложил в качестве возможного кандидата Андрея Назарова.

«Здорово, что клуб это сделал. Не все на это пойдут. Я бы ещё повесил микрофон на Андрея Назарова. Во время перерыва в раздевалке он может нормально «расслабить», — сказал Артюхин в эфире «КХЛ ТВ».

Последним клубом Назарова был «Сочи», с которым специалист начинал прошедший сезон-2022/2023 КХЛ. По ходу сезона ввиду неудовлетворительных результатов Назаров был уволен и в данное время находится без работы в КХЛ.