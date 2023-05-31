Артюхин: во время перерыва в матче Назаров может нормально «расслабить» в раздевалке
Поделиться
Экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин считает отличной идею вешать на главных тренеров команд микрофон. В прошедшем сезоне КХЛ «Сибирь» повесила микрофон на главного тренера Андрея Мартемьянова. Бывший форвард предложил в качестве возможного кандидата Андрея Назарова.
«Здорово, что клуб это сделал. Не все на это пойдут. Я бы ещё повесил микрофон на Андрея Назарова. Во время перерыва в раздевалке он может нормально «расслабить», — сказал Артюхин в эфире «КХЛ ТВ».
Последним клубом Назарова был «Сочи», с которым специалист начинал прошедший сезон-2022/2023 КХЛ. По ходу сезона ввиду неудовлетворительных результатов Назаров был уволен и в данное время находится без работы в КХЛ.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
11:40
-
11:20
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:54
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01
Партнерский контент