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Черкас: СКА в финале Запада не хватило опытного голкипера

Черкас: СКА в финале Запада не хватило опытного голкипера
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Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987, заслуженный тренер России Сергей Черкас поделился мнением о роли вратарей в петербургском клубе в минувшем сезоне.

«Каким выдался для СКА сезон? Да вы и сами всё видели – мощный состав, отлично пройденный регулярный чемпионат. В плей-офф, конечно, подкосили травмы, плюс одним из важных факторов считаю вратарский вопрос. Дима Николаев замечательный молодой голкипер, но ему всё-таки не хватило того, что в решающей стадии ценится выше всего – опыта и уверенной игры. Конечно, для глобальных задач нужен опытный голкипер, который будет вселять в команду уверенность.

В целом сейчас СКА усиливает состав, и, возможно, мы увидим обновление и на последнем рубеже — опытный вратарь СКА однозначно не помешает, чтобы избежать ошибок, без которых мы могли видеть совсем другие матчи в финале. Вообще хочу похвалить СКА за селекцию: все позиции планомерно усиливаются, трансферы очень качественные – видно, что в клубе проанализировали прошлый сезон и прекрасно видят, где нужно добавить. Грицюк, Толчинский, Сергеев, интересные белорусы – это та прибавка к составу, которая позволит СКА претендовать на самые высокие места», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

Напомним, в финале Западной конференции СКА уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в шести матчах.

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