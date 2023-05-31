А. Юдин: в мае СКА провёл самую убедительную селекционную работу в КХЛ

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин высоко оценивает селекцию петербургского клуба.

«Петербуржцы в мае проводили самую убедительную селекционную работу в лиге. Видно, что в СКА извлекли опыт из прошедшего сезона и стараются точечно закрыть все тонкие места. Взяли габаритного центрфорварда Александра Кадейкина и двух техничных крайних нападающих — Сергея Толчинского и Арсения Грицюка. Думаю, это почти готовая ударная тройка, по потенциалу одно из сильнейших звеньев в КХЛ. Хорошо усилили оборону — пришли опытные и стабильные защитники Артём Сергеев и Артём Земченок. Такие игроки очень важны для баланса, который не всегда удавалось соблюдать в прошлом сезоне. Добавлю сюда и Павла Дедунова — отличного нападающего оборонительного плана. Это человек с чемпионским опытом, очень важный и полезный хоккеист для плей-офф. Когда я работал в «Амуре», он там играл и пользовался огромным авторитетом среди игроков. Вообще, в следующем сезоне в СКА будет гораздо больше хоккеистов, которые уже выигрывали Кубок Гагарина. Это правильная стратегия — чемпионский опыт очень важен.

Белорусы Сергей Сапего и Владимир Алистров, а также два нападающих из «Витязя» — Степан Старков и Иван Зинченко — это инвестиция в будущее. Достаточно молодые хоккеисты, которые не перегружают платёжную ведомость, а пользы приносят прилично. Не будем забывать, что в прошлом и позапрошлом сезонах СКА сталкивался с эпидемией травм. Поэтому на протяжении длительного сезона эти ребята точно помогут. Лишним из новичков никто точно не будет», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».