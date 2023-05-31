Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Мурановым

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Иваном Мурановым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года.

В прошлом сезоне КХЛ 23-летний форвард провёл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков — забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на счету нападающего два гола в шести матчах серии с «Торпедо».

Всего в КХЛ Муранов провёл 246 матчей, в которых отметился 40 очками — забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-23».