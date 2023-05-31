ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Борной Рендуличем
Поделиться
ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Борной Рендуличем, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.
Рендулич имеет опыт выступления в КХЛ. За два сезона с 2017 по 2019 год в составе подмосковного «Витязя» 31-летний нападающий провёл 95 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 22 шайбу и отдал 21 результативную передачу. Показатель полезности форварда составил «-8». Рендулич отметился 93 штрафными минутами.
В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2023
-
16:42
-
16:19
-
16:10
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
11:40
-
11:20
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:54
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
Партнерский контент