ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Борной Рендуличем, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

Рендулич имеет опыт выступления в КХЛ. За два сезона с 2017 по 2019 год в составе подмосковного «Витязя» 31-летний нападающий провёл 95 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 22 шайбу и отдал 21 результативную передачу. Показатель полезности форварда составил «-8». Рендулич отметился 93 штрафными минутами.

В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.