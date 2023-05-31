Коньков о трансферах СКА: клуб сейчас делает всё возможное, чтобы завоевать Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил трансферы СКА в этом межсезонье и выделил нападающих Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.

«Очевидно, СКА сейчас делает всё возможное, чтобы завоевать Кубок Гагарина, поэтому подписывает новых игроков. Как они всех поместят под потолок — это задача руководителей клуба, обеспечивать и согласовывать всё, что прописано в регламенте. Подписание Толчинского и Грицюка — однозначное усиление, эти ребята уже выигрывали Кубок, имеют победный дух. Плюс СКА подписал ещё одного игрока омичей — Дедунова. Толчинский и Грицюк — это лидеры, топовые игроки. Они вместе играли во втором звене «Авангарда», а кто у них будет центральным нападающим в СКА, пока трудно сказать.

В Питере достаточное количество квалифицированных игроков, которые понимают игру, есть и плеймейкеры. Это и новичок Кадейкин, есть Хуснутдинов, Глотов, Бардаков, Прохоркин. Здесь в течение сезона, наверное, ни одно сочетание не может продержаться от начала до конца. Пробовать и искать — это задача тренерского штаба, подбирать оптимальные звенья, чтобы игроки раскрывались самым лучшим образом.

Питер скупает всех игроков? Честно, для меня, с одной стороны, наверное, хорошо, когда у тебя длинная лавка, ты можешь ротировать состав. Здесь ещё будет дополнительное напряжение для самих хоккеистов, когда у тебя высокая конкуренция. Не все будут получать достаточно игрового времени и практики, отсюда может быть недовольство. Эти вопросы надо будет также решать тренерскому штабу и руководству, как оптимизировать состав и сделать боеспособный коллектив.

Думаю, руководители СКА прекрасно понимают, что делают, проводя трансферную кампанию. Для любой команды и тренера иметь такой выбор классных игроков — приятная головная боль. Конкуренция может дать высокий мотивационный уровень, ребята будут находиться в тонусе, но всё покажет время», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Толчинский провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.

Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.