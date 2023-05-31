Артюхин: я воспитал Кадейкина и Шмелёва, у них статистика поднялась

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин вспомнил период совместной игры с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым за «Атлант» в сезоне-2013/2014.
«Я Кадейкина знаю. Это будет пафосно сказано, но я его чуть воспитал. Когда мы в Мытищах играли, у нас была тройка Артюхин – Кадейкин – Шмелёв. Я часто раньше рукой отодвигал соперника и скидывал на пятак. Вижу по игре, что он пытается, как я, закрывать корпусом в некоторых моментах. Шмелёва тоже воспитывал. После этого у них статистика поднялась», – заявил Артюхин в программе «На связи».
Напомним, последним клубом Артюхина был нижнекамский «Нефтехимик». За эту команду он провёл семь матчей в сезоне-2021/2022, сделав одну передачу. В апреле Шмелёв продлил контракт с «Салаватом» на два года. Кадейкин со следующего сезона будет играть в СКА.
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