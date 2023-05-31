Ткачук: в финале плей-офф НХЛ не чувствуем давления, никто «Флориду» тут не ждал

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли — 2023.
«Возможно, некоторые команды бросает в жар в таких напряжённых ситуациях. Мы не чувствуем давления и веселимся. Никто нас тут не ждал.
Я думаю, что в Вегасе всегда было сложно играть. И у них есть сильные защитники, которые отлично блокируют броски. Также у них есть несколько классных нападающих с большой скоростью, что может сбить с толку», — приводит слова Ткачука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегас Голден Найтс» в ночь на 4 июня в 3:00 мск. В финале Западной конференции «Вегас Голден Найтс» победил «Даллас Старз» (4:2). «Пантерз» в четырёх матчах обыграли «Каролину Харрикейнз».
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