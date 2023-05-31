The Athletic: когда один гол мог решить исход игры, Бобровский был определяющим фактором

Североамериканский портал The Athletic рассказал про игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Человек за $ 10 млн наконец-то выглядит как игрок за $ 10 млн, и благодаря этому «Флорида Пантерз» вышла в финал Кубка Стэнли.

Это четвёртый год работы Сергея Бобровского в «Пантерз», и сказать, что это был неровный срок, было бы преуменьшением. За 202 матча Бобровский редко выглядел достойным своего крупного контракта, его часто переигрывали дублёры.

Он был кирпичной стеной и «украл» две серии, которые должны были быть намного ближе, чем они были на самом деле. Когда один гол мог решить исход игры, он был определяющим фактором.

Есть те, кто говорит, что оборонительная схема «Флориды» облегчила задачу Бобровскому, и в этих разговорах есть доля правды. Но, если смотреть на статистику, Сергей всё равно был «потусторонним». Он — главная причина, по которой «пантеры», которые регулярно проигрывали в плей-офф, дошли так далеко. Независимо от того, выиграет клуб Кубок Стэнли или нет, Бобровский точно заслужил «Конн Смайт Трофи», — сказано в статье.