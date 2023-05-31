«Моя карьера прошла полный круг». Брюнетт — о назначении в «Нэшвилл»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт рассказал о своём назначении.

«Я очень рад вернуться в Нэшвилл и стать частью организации. Я чувствую, что моя карьера прошла полный круг — от того, как я впервые надел майку клуба 25 лет назад, до возвращения сейчас, чтобы уладить кое-какие незаконченные дела. Было потрясающе видеть, как выросли этот город и его фанатская база с тех пор, как я играл здесь, и я с гордостью буду нести наследие и традиции клуба, которые Барри Тротц культивировал ещё в том первом сезоне», — приводит слова Брюнетта сайт Национальной хоккейной лиги.

Брюнет забил первый гол в истории «Нэшвилла» 13 октября 1998 года, его тренировал Барри Тротц, который работал консультантом в команде.