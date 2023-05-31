Владимир Крикунов: «Лада» вернулась в КХЛ всерьёз и надолго

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от первого сезона «Лады» в КХЛ после возвращения.

«В предстоящем сезоне у «Лады» первой задачей будет стабилизация состава и, может быть, борьба за попадание в плей-офф, но с ходу будет тяжело это сделать. Хотя там есть школа и вообще всё. Но не думаю, что у них будут суперрезультаты.

Возвращение «Лады» — это временно или нет? Нет, думаю, они вернулись навсегда! Всерьёз и надолго. Могут случиться проблемы с финансированием? Думаю, нет, раз они уже пришли в КХЛ, то вопрос решён. Там ещё предстоит ремонт дворца, который морально устарел. Там много вопросов, но губернатор сказал, что всё сделают. Насколько я знаю, ремонт идёт», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.