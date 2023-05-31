Майоров — о россиянах в команде разочарований НХЛ: американцы, канадцы, шведы лучше?

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал включение четырёх россиян (Никиты Кучерова, Кирилла Капризова, Андрея Василевского и Артемия Панарина) в список главных разочарований Кубка Стэнли.

«Что они там признали? Кого они там признали? Я, например, знаю, что у Капризова была травма как раз накануне плей-офф. Я думаю, что это во всяком случае является оправданием того, что он не очень хорошо сыграл, человек пропустил какой-то отрезок времени, неизвестно, залечил ли он её окончательно или нет, мешала она ему или нет. Всё это субъективно абсолютно, люди смотрят на результаты, на гол+пас, результативность, столько параметров выдумали, какие-то вбрасывания учитывают и т. д. Меня даже тошнит, когда наши комментаторы говорят, что проиграл на «точке». Ну и что, что проиграл? Дальше что?

Играет ли тут роль то, что трудно держать всё время высокий уровень игры, как это делали на протяжении нескольких сезонов Василевский и Кучеров, к примеру? Ну, естественно, у человека бывают спады, это абсолютно нормальное явление, причём эти спады иногда попадают на самые важные отрезки игр, предположим, на чемпионате мира или в данном случае это плей-офф или Кубок Стэнли. Ну, бывает. А, что, американцы, канадцы, шведы какие-нибудь там, финны, все здорово сыграли в этом плей-офф? Они тоже есть в списке? Ну, это естественно. Это нормальный абсолютно процесс. А мы Бобровского хаяли, хаяли, а сейчас в коллективе рядом с ним никто не стоит в Кубке Стэнли», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее включение четырёх россиян в список главных разочарований Кубка Стэнли прокомментировал олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.