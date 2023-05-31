Майоров — о россиянах в команде разочарований НХЛ: американцы, канадцы, шведы лучше?

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал включение четырёх россиян (Никиты Кучерова, Кирилла Капризова, Андрея Василевского и Артемия Панарина) в список главных разочарований Кубка Стэнли.
«Что они там признали? Кого они там признали? Я, например, знаю, что у Капризова была травма как раз накануне плей-офф. Я думаю, что это во всяком случае является оправданием того, что он не очень хорошо сыграл, человек пропустил какой-то отрезок времени, неизвестно, залечил ли он её окончательно или нет, мешала она ему или нет. Всё это субъективно абсолютно, люди смотрят на результаты, на гол+пас, результативность, столько параметров выдумали, какие-то вбрасывания учитывают и т. д. Меня даже тошнит, когда наши комментаторы говорят, что проиграл на «точке». Ну и что, что проиграл? Дальше что?
Играет ли тут роль то, что трудно держать всё время высокий уровень игры, как это делали на протяжении нескольких сезонов Василевский и Кучеров, к примеру? Ну, естественно, у человека бывают спады, это абсолютно нормальное явление, причём эти спады иногда попадают на самые важные отрезки игр, предположим, на чемпионате мира или в данном случае это плей-офф или Кубок Стэнли. Ну, бывает. А, что, американцы, канадцы, шведы какие-нибудь там, финны, все здорово сыграли в этом плей-офф? Они тоже есть в списке? Ну, это естественно. Это нормальный абсолютно процесс. А мы Бобровского хаяли, хаяли, а сейчас в коллективе рядом с ним никто не стоит в Кубке Стэнли», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».
Ранее включение четырёх россиян в список главных разочарований Кубка Стэнли прокомментировал олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
- 31 мая 2023
-
19:38
-
19:23
-
19:09
-
18:55
-
18:22
-
18:00
-
17:35
-
17:18
-
17:05
-
16:42
-
16:19
-
16:10
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
11:40
-
11:20
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:26
-
09:10