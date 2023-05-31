Кожевников — о россиянах в рейтинге разочарований НХЛ: чуть что — сразу русские виноваты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении изданием The Athletic российских игроков Национальной хоккейной лиги в команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.

«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмёрке не подошли бы. Капризов, Панарин, Василевский — лучшие в своих командах. Какой год тянут коллективы. Панарин в «Рейнджерс» и Капризов в «Миннесоте» всегда больше всех очков набирают. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить?

Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли, а то нашли крайних. Чуть что, сразу русские виноваты. Всё время мы — одна политика», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, в команду разочарований плей-офф НХЛ попали форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, а также игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский.