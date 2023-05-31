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The Hockey News: Ткачук должен стать MVP, если они выиграют Кубок Стэнли

The Hockey News: Ткачук должен стать MVP, если они выиграют Кубок Стэнли
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Журналист Джейсон Чен на портале The Hockey News заявил, что приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ должен достаться Мэттью Ткачуку, если «Флорида Пантерз» выиграет Кубок Стэнли.

«Что касается «Конн Смайт Трофи», то Мэттью Ткачук должен стать самым ценным игроком «пантер», если они выиграют Кубок. Сергей Бобровский был великолепен с «Каролиной», но награда предназначена для тех, кто был эффектен на протяжении всего плей-офф, а не только в одном раунде. Конечно, сильное выступление Бобровского в финале добавило бы баллов за него, но он должен был быть более выдающимся, чем Ткачук, а никто другой в плей-офф не приблизился к такому влиянию, как Ткачук», — сказано в статье.

Ранее портал The Athletic рассказал про игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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