Стаал: может быть, в некоторых аспектах «Флорида» немного заржавела, но мы будем готовы

Защитник «Флориды Пантерз» Марк Стаал поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли — 2023 с «Вегас Голден Найтс».

«В первой игре финала Кубка Стэнли точно будут нервы и волнение. Мы подготовимся правильно, и наша энергетика будет на должном уровне. Может быть, в некоторых аспектах мы немного заржавели, но мы будем готовы к игре», — приводит слова Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Марк Стаал в плей-офф сыграл 16 матчей, в которых он не набрал результативных баллов.

Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегас Голден Найтс» в ночь на 4 июня в 3:00 мск. В финале Западной конференции «Вегас Голден Найтс» победил «Даллас Старз» (4-2). «Флорида Пантерз» в четырёх матчах обыграла «Каролину Харрикейнз» (4-0).