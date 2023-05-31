Бекетаев — в списке игроков ЧМ, которые могут привлечь внимание НХЛ по версии Hockey News

Сайт The Hockey News представил список из семи игроков сборных команд, которые участвовали на чемпионате мира — 2023 и которые своей игрой могут привлечь внимание в Национальной хоккейной лиге.

Автор статьи Ян Кеннеди среди игроков отметил защитника сборной Казахстана Адиля Бекетаева.

«Бекетаев только что закончил свой первый сезон в КХЛ, и это был хороший сезон. 25-летний защитник набрал 21 очко в 64 играх за «Барыс». Наряду с Валерием Ореховым, 23-летним игроком обороны, который также может привлечь к себе внимание, Бекетаев играет важную роль в сборной Казахстана и в каждой игре выступает с топ-сборными. Он никогда не станет игроком первых двух звеньев, но может прибавить в нижних звеньях», — сказано в статье.

Среди других хоккеистов отмечаются: Самуэль Главай (вратарь, Словакия), Рокко Гримальди (нападающий, США), Филип Хлапик (нападающий, Чехия), Николас Матинпало (защитник, Финляндия), Михаэль Шпачек (нападающий, Чехия), Юхо Ламмикко (нападающий, Финляндия).