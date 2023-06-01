«У меня есть какие-то нежелательные варианты». Орлов — о будущем клубе НХЛ

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов рассказал об ожиданиях от контрактных переговоров с клубами НХЛ и отметил, что имеет список команд, где не хотел бы оказаться.

«Впервые на рынке свободных агентов? Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц всё изменится.

Конечно, хотелось бы длинный контракт, он даёт стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтёшь. Возможные клубы? У меня есть какие-то нежелательные варианты, но говорить о них, наверное, неправильно. Я сейчас назову место, куда бы не хотел ехать, а они предложат идеальные условия. Хотя бытовые нюансы тоже учитываются», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».

Напомним, по ходу прошлого сезона перед дедлайном Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон». В составе «Брюинз» он набрал 17 (4+13) очков за 23 матча регулярного чемпионата НХЛ и отдал восемь результативных передач за семь матчей плей-офф. «Бостон» уступил «Флориде» в первом раунде плей-офф в семи матчах.