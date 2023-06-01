Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» объявило о расставании с 38-летним защитником Мишариным

«Торпедо» объявило о расставании с 38-летним защитником Мишариным
Аудио-версия:
Комментарии

«Торпедо» объявило о расставании с опытным защитником Георгием Мишариным, проведшим за нижегородский клуб последние четыре сезона.

«Благодарим за игру в составе нашей команды защитника Георгия Мишарина. Георгий провёл четыре сезона в составе «Торпедо» и внёс свой вклад в новейшую историю команды. Желаем, чтобы в дальнейшем и в хоккее, и в жизни всё складывалось наилучшим образом! Спасибо за игру, Георгий!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородской команды.

38-летний защитник в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на счету опытного защитника 744 матча, в которых Мишарин набрал 122 (25+97) очков с показателем полезности «+38».

Материалы по теме
Георгий Мишарин: у Ларионова сразу начались интенсивные тренировки без всяких поблажек
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023