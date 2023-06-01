Дзюба: Овечкин на льду меня бы прибил, но футбол — моя территория

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался о публичном обмене подколами с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще всё замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или ещё что-то. Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или ещё что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», — сказал Дзюба в своей соцсети.
Напомним, в прошлую пятницу Овечкин побывал на тренировочной базе московского «Динамо» в преддверии дерби с «Локомотивом». Нападающий бело-голубых Фёдор Смолов предложил Овечкину потолкаться с Дзюбой, на что хоккеист ответил: «А что с ним толкаться? Он слабенький».
Через несколько дней Артём Дзюба сообщил, что может «потолкаться с Овечкиным», и предложил ему это сделать, отметив, что «прощает» хоккеиста. Матч между «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой железнодорожников со счётом 4:2.
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