«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Слепцом
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Нападающий Кирилл Слепец подписал новый контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
Всего в составе «Амура» Слепец провёл 31 матч и отметился тремя результативными передачами. Большую часть прошлого сезона нападающий провёл в расположении красноярского «Сокола». В составе красноярцев форвард стал серебряным призёром ВХЛ. За «Сокол» Кирилл провёл 29 матчей в регулярке и 20 игр в плей-офф и набрал 22 очка (12+10).
Всего в КХЛ на счету 24-летнего нападающего 74 матча, в которых Слепец набрал 11 очков — забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-12».
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