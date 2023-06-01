Экс-защитник СКА: в Питере не смогли удовлетворить потребности Яшкина, во всём есть предел

Бывший защитник СКА Александр Михайлов прокомментировал уход из армейского клуба ведущих форвардов — Никиты Гусева, Дмитрия Яшкина, Дамира Жафярова.

«Силком никого не удержишь. Ребята все хорошие. Может, надо было постараться их оставить. Роман Ротенберг, главный тренер, сообщил, что предложения по новым контрактам были сделаны, в частности, Яшкину. Не смогли удовлетворить его потребности. Что тут можно сказать? С Гусевым, видимо, случился какой-то инцидент в ходе плей-офф. Из-за этого с ним расстались.

Они сильные игроки, конечно. Но взяли тоже не слабых. Наверное, Толчинский, который пришёл из «Авангарда», пока слабее Гусева. Может, наберёт в СКА и будет больше пользы приносить. Сейчас очень трудно судить, надо смотреть, как команда будет играть. Конечно, если Яшкин по итогам сезона получил приз самому ценному игроку и стал лучшим бомбардиром чемпионата, СКА пытался его сохранить. Я в этом не сомневаюсь. Но во всём есть пределы.

Жафяров не так ярко выглядел, как Яшкин и Гусев? Он то вспыхивал, то угасал. Играть хорошо он может. Видимо, надо создавать какие-то условия, ещё что-то. Может, психологический климат, который был в СКА, Жафярову не подошёл. Бывает так, что хоккеист, потерявшийся в одной команде, переходит в другую и начинает там светить как яркая звезда. Всё индивидуально. Повторюсь, все трое — Яшкин, Гусев, Жафяров — игроки достойные. Если бы они остались в СКА, было бы неплохо. Надеюсь, не будет худа без добра», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, вчера Роман Ротенберг объявил, что Яшкин и Жафяров покидают питерский клуб. Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата прошедшего сезона КХЛ. Гусев активно ведёт переговоры с московским «Динамо». В финале Западной конференции КХЛ СКА уступил ЦСКА с общим счётом 2-4 в серии.