Стал известен тренерский штаб «Спартака», в него вошёл Алексей Ковалёв

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) объявил тренерский штаб команды на новый сезон-2023/2024 КХЛ. В тренерский штаб «Спартака» под руководством Алексея Жамнова войдут Алексей Ковалёв, Игорь Уланов, Евгений Перов и Сергей Климкович, а также тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко. Продолжат работу в тренерском штабе московского клуба видеотренеры Александр Соловьёв и Роман Баринов.

Ковалёв с 2018 по 2022 год входил в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар», а также национальной сборной Китая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В сезоне-2020/2021 он работал главным тренером «Куньлунь Ред Стар».

Уланов с 2012 года работал в клубах КХЛ, по ходу минувшего сезона вернулся в «Спартак».

Перов более 15 лет возглавлял детско-юношеские команды в системе ярославского «Локомотива», работал с юниорской сборной России 1998 года рождения. С 2019 по 2022 год входил в тренерский штаб казанского «Ак Барса», с сезона-2022/2023 – в тренерском штабе московского «Спартака».

Климкович работал тренером вратарей в системе «Авангарда», с прошлого сезона – в тренерском штабе московского «Спартака».

Дмитриченко на протяжении последних десяти лет работал тренером по физической подготовке в футбольном «Торпедо», а также в различных клубах КХЛ.